Lazio, primo giallo del ritiro: Patric assente a Formello, incertezza sui motivi dello stop

È scattato il primo caso di questo inizio stagione in casa Lazio: Patric non ha preso parte alla prima giornata di allenamenti a Formello, saltando sia la seduta mattutina che quella pomeridiana, e al momento risulta assente anche nel corso dell'allenamento che di sta tenendo ora al centro sportivo. L'assenza dello spagnolo, che aveva già disertato i test atletici all'Isokinetic, ha subito attirato l'attenzione, rendendo la sua situazione un vero e proprio rebus di inizio ritiro.

Influenza o permesso? Regna l'incertezza

Sui motivi del forfait del giocatore non c'è ancora chiarezza. Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, la versione che filtra da Formello parla di uno stato influenzale, ma circolano anche delle voci che ipotizzano la concessione di un permesso speciale da parte della società. Tuttavia, al momento non esiste una certezza assoluta sui motivi della sua assenza.

Il punto su Noslin

Mentre la situazione Patric resta in stand-by, il tecnico deve gestire i primi imprevisti. A differenza dello spagnolo, Noslin ha raggiunto il gruppo durante la sessione delle 18:00, dopo aver riposato al mattino e aver saltato i test atletici. Gattuso prosegue il lavoro in campo, costretto a fare i conti con un uomo in meno nel reparto difensivo.