La protesta dei tifosi laziali fa eco fino in Polonia

La protesta dei tifosi biancocelesti contro il presidente Claudio Lotito continua a essere un tema anche per la stampa estera. Dopo la CBS, la BBC, il New York Times e il portale brasiliano Torcida, anche in Polonia hanno approfondito la contestazione della tifoseria laziale.

La contestazione laziale rimbalza anche in Polonia

I sostenitori possono così contare su un'importante cassa di risonanza per far sentire la propria voce e dare visibilità alla situazione attuale. In particolare, secondo quanto raccolto da Il Corriere dello Sport, il sito polacco Sport.pl ha analizzato il momento dei tifosi, spiegando le ragioni della scarsa affluenza allo stadio Olimpico, approfondendo anche le motivazioni che hanno portato a tale frattura tra società e tifoseria e infine parlando del boicottaggio delle partite casalinghe da parte dei tifosi laziali “a causa delle misure di austerità imposte dal presidente Claudio Lotito”, scrive il portale.

Un ennesima prova che testimonia come la contestazione dei tifosi biancocelesti ormai abbia attirato anche l'attenzione mediatica estera.