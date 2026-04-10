Mercato, nuovo nome per l'attacco: idea dal River Plate

Dopo aver messo gli occhi sul Lautaro Rivero, la Lazio continua a guardare in casa del River Plate per un altro innesto, questa volta in attacco.

Il club biancoceleste avrebbe infatti puntato anche l'esterno offensivo classe 2007 Ian Subiabre. Si tratta di un giovanissimo talento, capace di giocare su entrambe le fasce, che nel Torneo d'Apertura ha collezionato 12 presente, mettendo a referto un gol e due assist, con la metà delle partite disputate da titolare.

L’addio ai Millonarios in estate appare tutt'altro che improbabile: secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, il club argentino potrebbe avviare una profonda rivoluzione della rosa in estate, sacrificando anche alcuni giovani innesti. In questo scenario, la cessione di di Subiabre diventa un'ipotesi concreta.

Elevata concorrenza per Subiabre

Sul giovane talento, però, non manca la concorrenza dei top club europei: tra le squadre interessante ci sarebbero il Chelsea, il Tottenham e l’Atletico Madrid. Al momento, tuttavia, il Villarreal sarebbe il vantaggio: il club spagnolo segue il giovane già dal 2019, quando lo aveva portato in Spagna per un provino quando aveva appena 12 anni. Eppure dopo sette anni, il Villarreal continua a desiderare il giocatore.

La valutazione del giocatore

Con il River Plate, il classe 200 ha finora totalizzato 36 presenze totali. Il suo contratto prevede una clausola rescissoria molto elevata, intorno ai 100 milioni euro, cifra pensata più per scoraggiare eventuali acquirenti. Eppure, secondo siti specializzato, il valore del giocatore si aggirerebbe invece intorno ai 4 milioni di euro.

La Lazio starebbe valutando il suo profilo per rinforzare le corsie offensive, ma dovrà sempre fare i conti con una concorrenza sempre più agguerrita.