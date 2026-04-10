Serie A, incombe il 16 maggio: deadline per inviare i bilanci di marzo

Si avvicina la data del 16 maggio per i club italiani, chiamati a presentare presentare i bilanci del mese di marzo

Ginevra Sforza /
IPA
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Il 16 maggio incombe per i club di Serie A, chiamata a presentare i bilanci aggiornati al mese di marzo: una scadenza cruciale per evitare sanzioni sul mercato, come già accaduto lo scorso anno alla Lazio. 

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Ancora vincolante il parametro costo del lavoro allargato

Attualmente, l’unico parametro della FIGC ancora vincolante è quello del costo del lavoro allargato, sceso dall’80% al 70%, già con riferimento alla fotografia di
bilancio dello scorso 31 marzo. Un indicatore che calcola il rapporto tra spese e ricavi dei club. Tuttavia, solo alcune piccole società hanno già inviato la documentazione alla Commissione, mentre molti altri club devono accelerare la pratica entro la scadenza di metà maggio. 

A marzo, il Consiglio Federale ha introdotto nuove modifiche alla sezione delle NOIF, con norme mirate a coprire gli squilibri nell’indicatore del costo del
lavoro allargato e della regola del pareggio di bilancio. 

Il caso del Napoli

Un caso emblematico è state quello del Napoli, che a gennaio ha dovuto operare sul mercato a saldo zero per ragioni tecnico-contabili. In quell'occasione gli altri club hanno evitato sanzioni, ovviando con aumenti di capitale versati o con versamenti in conto futuro aumento di capitale oppure con finanziamenti soci o con cessione di credito.

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