Abodi: "Petizione contro Lotito? Non l’ho firmata in quanto ministro. Rinnovo abbonamento?..."

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1 in merito alla situazione Lazio.

Eh, come sta andando… Sono appassionato intimamente ma, anche in questo caso, visto il ruolo, devo cercare di contenermi. Se ho firmato la petizione contro Lotito? No, non l’ho firmata. Perché sono ministro. Altrimenti non lo so. Però sono un abbonato, tribuna Tevere. Se rinnoverò l’abbonamento? Sono sotto spese, devo fare economia e devo fare delle scelte. Se mi piacerebbe che vendesse? È una società quotata, non posso parlarne. A me piacerebbe una società in salute, anche nell’empatia e nel rapporto con la comunità. Se Lotito negli anni qualcosa ha fatto? Sicuramente sì. Abbiamo anche vinto diversi trofei, perché si vince insieme. Non è tutto in un segno il giudizio. Però, se nel calcio levi il cuore levi una parte importante.