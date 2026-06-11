Romagnoli-Al-Sadd, Di Marzio: "Praticamente fatta. Nelle prossime ore..."
Romagnoli - Fraioli
Il futuro di Alessio Romagnoli sembra ormai vicino a delinearsi: il difensore biancoceleste è ormai a un passo dall'addio alla Lazio per iniziare una nuova avventura all'Al-Sadd club che lo aveva già seguito gennaio scorso, senza però riuscire a concretizzare l'operazione.
Di Marzio su X
Praticamente fatta per la cessione di Romagnoli all’Al-Saad: nelle prossime ore saranno depositati i contratti. Per sostituirlo si segue Arnau Martinez del Girona