Romagnoli-Al-Sadd, Di Marzio: "Praticamente fatta. Nelle prossime ore..."

Ginevra Sforza /
Romagnoli
Romagnoli - Fraioli

Il futuro di Alessio Romagnoli sembra ormai vicino a delinearsi: il difensore biancoceleste è ormai a un passo dall'addio alla Lazio per iniziare una nuova avventura all'Al-Sadd club che lo aveva già seguito gennaio scorso, senza però riuscire a concretizzare l'operazione.

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Praticamente fatta per la cessione di Romagnoli all’Al-Saad: nelle prossime ore saranno depositati i contratti. Per sostituirlo si segue Arnau Martinez del Girona
 

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