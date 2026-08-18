Verso Bologna-Lazio, brutte notizie per mister Gattuso: il punto dall'infermeria

Con la delusione per l'eliminazione contro il Mantova che difficilmente verrà archiviata, la rosa è tornata subito al lavoro nel centro sportivo di Formello. Dopo la seduta di scarico post-gara, la squadra ha osservato un giorno di riposo per ricaricare le energie in vista dei prossimi impegni, che ora si concentreranno esclusivamente sul campionato e sulla Supercoppa.

La preparazione per l'esordio al Dall'Ara

Da domani i biancocelesti riprenderanno il lavoro con un ciclo di sedute quotidiane che accompagnerà il gruppo fino alla rifinitura di domenica. Gattuso prepara così l'esordio ufficiale in Serie A, in programma lunedì sera allo stadio Dall'Ara contro il Bologna, con l'obiettivo di conquistare 3 punti e risollevare gli animi della Lazio dopo la batosta in Coppa.

Il punto dall'infermeria e dal mercato

In vista del match contro i rossoblù, l'allenatore spera di recuperare quanti più giocatori possibili. Attualmente restano out Romagnoli e Tavares (le cui posizioni sono legate anche alle voci di mercato), oltre ad Artistico, fermato da una lieve lesione al polpaccio. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, non potranno essere schierati in campo nemmeno Cataldi, Isaksen e Patric, che avranno bisogno di almeno un'altra settimana di lavoro prima di poter ritornare in gruppo.