Calciomercato, Andrea Pinamonti ha chiesto la cessione? Le indescrizioni di Fabrizio Romano

Ecco le ultime riportate dell'esperto Fabrizio Romano in merito all'interesse della Lazio per Andrea Pinamonti

Michelle De Angelis /
Photo by Simone Arveda/Getty Images via Onefootball
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La fase di calciomercato estivo sta andando verso la chiusura e, per questa ragione, queste ultime giornate saranno le più roventi, caratterizzate da arrivi e partenze last minute. In merito ai nuovi movimenti si è espresso l'esperto Fabrizio Romano sui propri social, incentrandosi su Andrea Pinamonti e l'interesse della Lazio, che ha assolutamente bisogno di rinforzi. 

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Le ultime di Fabrizio Romano 

Andrea Pinamonti ha chiesto la cessione e vorrebbe andare via: Sassuolo al corrente, per questo non ha giocato stasera. La Lazio ci pensa da giorni come pista alternativa in lista.

Andrea Pinamonti: il profilo

Nato a Cles nel 1999 e cresciuto nell'Inter, il centravanti vanta 248 presenze e 59 gol in Serie A con le maglie di Inter, Frosinone, Genoa, Empoli e Sassuolo. Nell'ultima stagione nei neroverdi ha realizzato 9 reti in 36 partite di Campionato, vantando inoltre una presenza con la Nazionale azzurra nel 2022 contro l'Albania.

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