Calciomercato, Andrea Pinamonti ha chiesto la cessione? Le indescrizioni di Fabrizio Romano
Ecco le ultime riportate dell'esperto Fabrizio Romano in merito all'interesse della Lazio per Andrea Pinamonti
La fase di calciomercato estivo sta andando verso la chiusura e, per questa ragione, queste ultime giornate saranno le più roventi, caratterizzate da arrivi e partenze last minute. In merito ai nuovi movimenti si è espresso l'esperto Fabrizio Romano sui propri social, incentrandosi su Andrea Pinamonti e l'interesse della Lazio, che ha assolutamente bisogno di rinforzi.
Le ultime di Fabrizio Romano
Andrea Pinamonti ha chiesto la cessione e vorrebbe andare via: Sassuolo al corrente, per questo non ha giocato stasera. La Lazio ci pensa da giorni come pista alternativa in lista.
Andrea Pinamonti: il profilo
Nato a Cles nel 1999 e cresciuto nell'Inter, il centravanti vanta 248 presenze e 59 gol in Serie A con le maglie di Inter, Frosinone, Genoa, Empoli e Sassuolo. Nell'ultima stagione nei neroverdi ha realizzato 9 reti in 36 partite di Campionato, vantando inoltre una presenza con la Nazionale azzurra nel 2022 contro l'Albania.