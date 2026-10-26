Sassuolo-Lazio, formazioni: Frattesi, Belahyane e Taylor verso la conferma

La Lazio dovrebbe schierare Noslin al centro dell’attacco nella trasferta contro il Sassuolo, in programma martedì 27 ottobre 2026 alle 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La gara, valida per la nona giornata di Serie A, mette i biancocelesti alla prova nelle loro ambizioni d’alta classifica. La squadra di Gattuso arriva dal 2-1 sul Parma; gli emiliani sono reduci dalla sconfitta contro il Como.

Lazio: il 4-3-3 di Gattuso e i ballottaggi

Gattuso dovrebbe rispondere al Sassuolo con un 4-3-3. Davanti a Mandas, Floriani Mussolini e Nuno Tavares sono indicati sulle fasce, con Sutalo e Provstgaard al centro della difesa. A centrocampo è prevista la conferma di Frattesi, Belahyane e Taylor.

Nel tridente, Isaksen e Zaccagni dovrebbero affiancare Noslin. Leite resta un’alternativa sia per Sutalo sia per Provstgaard, mentre Cancellieri è l’opzione indicata per Isaksen.

Probabile formazione Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo/Leite, Provstgaard/Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen/Cancellieri, Noslin, Zaccagni.

Sassuolo: il tridente di Aquilani e le alternative

Anche Aquilani si orienta sul 4-3-3. Berardi, Sebastiano Esposito e Laurienté compongono il tridente previsto, con Bowie e Dominguez tra le alternative. Matic è indicato in regia, affiancato da Bakola e Adzic.

In difesa, Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal e Doig sono i nomi indicati davanti a Turati. Le possibili variazioni riguardano anche la porta e le fasce, oltre alle due posizioni ai lati di Matic. Per Pinamonti si profila la panchina.

Probabile formazione Sassuolo (4-3-3): Turati/Muric; Van der Brempt/Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal/Candè, Doig/Obrador; Bakola/Thorstvedt, Matic, Adzic/Thorstvedt; Berardi, Sebastiano Esposito/Bowie, Laurienté/Dominguez.

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