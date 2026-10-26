Lazio, Gattuso e la clausola: il paragone di De Grandis dopo otto turni
I biancocelesti sono primi in classifica e Caressa sottolinea la crescita costante della squadra.
Gattuso - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
La Lazio è prima in classifica dopo otto giornate. Nell’analisi video dell’avvio di campionato, l’attenzione va anche alla crescita costante della squadra di Gattuso, messa in evidenza da Fabio Caressa. Stefano De Grandis propone poi un paragone e viene richiamata una clausola nel contratto dell’allenatore.
La Lazio in testa dopo otto giornate
Il primato è il punto di partenza dell’analisi sull’inizio del campionato biancoceleste. La posizione in classifica si accompagna al percorso della squadra guidata da Gattuso.
Caressa mette in evidenza la crescita
Fabio Caressa si sofferma sulla crescita costante della Lazio, guardando oltre il primo posto raggiunto nelle prime otto giornate.