La Lazio può ancora evitare il blocco totale del mercato invernale. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Lotito e Fabiani conoscono dal 15 novembre la cifra da coprire, ma non hanno ancora consegnato i documenti alla Commissione di controllo. Il termine è il 30 novembre; l’organismo li esaminerà a dicembre. Anche un eventuale via libera, però, non garantirebbe alla società la liquidità necessaria per acquistare senza vendere giocatori importanti.

I documenti e il limite per il saldo zero

Gli acquisti estivi e l’aumento degli ingaggi hanno peggiorato l’indice del Costo del lavoro allargato, portandolo oltre il limite previsto per operare a saldo zero. Lotito lavora da mesi per rientrare attraverso crediti futuri e altri asset. Potrebbe inoltre intervenire successivamente con un’immissione di denaro, così da scongiurare il blocco e mantenere la libertà di operare sul mercato.

Il passaggio immediato resta la presentazione della documentazione entro il 30 novembre. fino a questo momento non è stata consegnata alla Commissione, chiamata a valutarla nel mese di dicembre.

Il via libera non risolverebbe il nodo della liquidità

Superare il limite consentirebbe alla Lazio di entrare nel mercato, ma la possibilità di operare non coinciderebbe necessariamente con quella di comprare. Anche ottenendo il via libera, il club potrebbe non disporre della liquidità per effettuare acquisti senza cedere pezzi da novanta.

Su questo punto si concentrerà il prossimo vertice con Gattuso. Sarà l’allenatore a indicare la strada, tenendo conto sia dei margini di mercato sia della possibilità di conservare la rosa attuale.

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