Lazio, Taylor e Frattesi con Belahyane: centrocampo da 100 milioni

Taylor, Frattesi e Belahyane valgono insieme 100 milioni di euro: le prestazioni dei tre centrocampisti e le vittorie della Lazio di Gattuso ne hanno fatto crescere le quotazioni. Secondo quanto riportato da La Repubblica - Roma, La mediana è il motore della squadra e, per il tecnico, non va toccata a gennaio. Le offerte potrebbero arrivare, ma Gattuso vuole trattenere il gruppo e, in particolare, i suoi centrocampisti.

La valutazione complessiva, riportata da La Repubblica - Roma, riflette la crescita di tre giocatori con caratteristiche diverse, diventati un punto di forza della Lazio.

Il contributo di Taylor, Frattesi e Belahyane

Taylor, 23 anni, è descritto come un giocatore completo e ha segnato nelle ultime due gare. Dopo gli errori dal dischetto contro il Sassuolo, potrebbe diventare il rigorista della squadra.

Frattesi unisce gli inserimenti in area al lavoro da mezzala. Belahyane, indicato come la sorpresa dell’anno, si fa trovare al posto giusto e aiuta i compagni in copertura. Sono contributi differenti che danno ritmo al centrocampo biancoceleste.

Taylor, dal costo del cartellino al premio fedeltà

Nazionale olandese, Taylor è stato acquistato a gennaio per 17 milioni di euro. La sua valutazione è salita ad almeno 40 milioni e da tempo il giocatore è seguito da club di Premier League.

Il suo contratto scade nel 2030 e prevede uno stipendio di 1,7 milioni netti a stagione. A questa cifra si aggiunge un bonus fedeltà di 190mila euro, che scatta alla fine di ogni sessione di mercato se Taylor resta alla Lazio.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Frattesi e Belahyane, le quotazioni e la sfida al Cagliari