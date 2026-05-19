Lazio, terremoto a Formello: dodici biancocelesti preparano le valigie. I profili

Il futuro della Lazio oscilla tra l'attesa del verdetto della Commissione di controllo della Federcalcio, atteso per fine mese, e l'addio ormai scontato di Maurizio Sarri. L'allenatore ha dipinto un quadro realistico: una rosa con troppi contratti in scadenza e molti big con le valigie in mano. Senza le coppe europee all'orizzonte, la strategia finanziaria oscillerà tra "mercato libero" o "a saldo zero". Le uniche certezze sul fronte economico riguardano il mancato riscatto di Daniel Maldini (che torna all'Atalanta per 14 milioni) e l'esborso obbligatorio di 11,3 milioni per Boulaye Dia dopo il prestito biennale dalla Salernitana.

Difesa e centrocampo: la grande fuga da Formello

È una vera e propria rivoluzione quella che si prospetta a Formello, con una dozzina di giocatori pronti a salutare la Capitale. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, in porta Provedel potrebbe essere sacrificato per lanciare il giovane Motta, attirando l'interesse di Inter e Bologna. La retroguardia verrà azzerata: Mario Gila fa gola a Milan, Inter, Napoli e Atletico Madrid, mentre Alessio Romagnoli è tentato dalle sirene arabe dell'Al Sadd di Mancini. Ai saluti anche Gigot, Hysaj (che ha già salutato con una grigliata di addio) e uno tra Pellegrini (mirato dal Como) e Nuno Tavares. A centrocampo, saltato il rinnovo di Toma Basic a causa dell'addio di Sarri, il croato cercherà fortuna in Bundesliga o in Serie A, mentre si cercano acquirenti anche per il regista Belhayane.

Attacco smantellato

Il reparto offensivo biancoceleste si prepara a un restyling totale, guidato da addii eccellenti ed epurazioni. Come riportato da Tuttosport, il sacrificio più doloroso sarà quello di capitan Mattia Zaccagni, cedibile per alleggerire il bilancio dal suo ingaggio da 3,5 milioni (su di lui Marsiglia e l'ombra di Giuntoli). Pedro saluterà la squadra domani con una festa al Pigneto e valuta il ritiro, mentre l'avventura di Dia è già ai titoli di coda dopo una stagione deludente.