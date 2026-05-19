Napoli, De Laurentiis punta tutto su Sarri: pronto già il contratto. La formula

Il casting per la panchina del Napoli dopo l'addio di Antonio Conte potrebbe chiudersi in tempi record. Nella testa del presidente Aurelio De Laurentiis c'è un solo grande obiettivo: riportare all'ombra del Vesuvio Maurizio Sarri. I contatti tra i due non si sono mai interrotti, ma secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, il patron azzurro ha deciso di rompere gli indugi per accelerare definitivamente la trattativa.

Napoli-Sarri: già pronto il contratto

Per riabbracciare il Napoli, il tecnico toscano è pronto a liberarsi senza problemi dal vincolo con la Lazio, nonostante i due anni ancora rimanenti sul contratto. Il rapporto con Claudio Lotito è ormai ai minimi termini e Sarri è disposto anche alle dimissioni pur di sbloccare la situazione. Per lui a Napoli sarebbe già pronto un contratto triennale con una base fissa di 2,6 milioni di euro a stagione, che grazie ai bonus legati alla Champions League potrebbe toccare quota 3,2 milioni.

La fumata bianca è a un passo

Il mister sembra non aspettare altro che la chiamata decisiva. La fumata bianca appare ormai a portata di mano, tuttavia, Come riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, per il tecnico è fortissimo anche anche il pressing dell'Atalanta, infatti, il Ds Cristiano Giuntoli ha messo il mister in cima alla lista per sostituire Palladino. L'esperienza sulla panchina della Lazio fa già parte del passato; per Sarri si prospetta un ritorno al futuro in una piazza che conosce alla perfezione e che è pronta a diventare, di nuovo, il suo presente.