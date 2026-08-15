Di Marzio: "La Lazio continua a corteggiare Icardi"

Ginevra Sforza /
Photo by David Ramos/Getty Images via Onefootball
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Prosegue la suggestione Mauro Icardi in casa Lazio. Dopo l'acquisto e l'ufficialità di Davide Frattesi, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club biancoceleste starebbe continuando il corteggiamento per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante argentino, attualmente svicolato. 

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Per l'ex capitano dell'Inter non sarebbero arrivate nuove offerte oltre a quella, già rifiutata, da parte dell'Olympiakos e un interessa dal Messico. Nel frattempo, la Lazio continua a tenere d'occhio anche la pista Pinamonti, sempre in pole position per l'attacco.

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