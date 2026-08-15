Di Marzio: "La Lazio continua a corteggiare Icardi"
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Prosegue la suggestione Mauro Icardi in casa Lazio. Dopo l'acquisto e l'ufficialità di Davide Frattesi, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club biancoceleste starebbe continuando il corteggiamento per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante argentino, attualmente svicolato.
Per l'ex capitano dell'Inter non sarebbero arrivate nuove offerte oltre a quella, già rifiutata, da parte dell'Olympiakos e un interessa dal Messico. Nel frattempo, la Lazio continua a tenere d'occhio anche la pista Pinamonti, sempre in pole position per l'attacco.