Sarri-Lotito, confronto decisivo dopo il derby: tutti i nomi per il dopo Comandante

La notte più buia. Niente Coppa Italia, niente Europa e una Lazio rimasta senza obiettivi concreti. A eccezione del derby, la stagione biancoceleste appare ormai terminata con largo anticipo. La squadra può ancora tentare di recuperare l’ottava posizione per evitare i preliminari di Coppa Italia ad agosto, ma il campionato sembra aver perso significato e il clima di delusione rischia di prendere il sopravvento.

Un’altra finale sfumata per Maurizio Sarri, la quinta persa su sei disputate in carriera. Adesso il suo futuro resta immerso nell’incertezza, proprio come quella nube grigia comparsa sull’Olimpico. Mercoledì sera il tecnico, fermato dalla squalifica, non ha partecipato alla premiazione riservata agli sconfitti e ha parlato senza nascondersi: «Il mio futuro è in discussione da entrambe le parti. Questa squadra è cresciuta mentalmente, ma manca ancora qualità tecnica per competere con le prime sei del campionato».

Con il sogno del riscatto svanito, inizio e conclusione della stagione finiscono per combaciare. La Lazio resterà fuori dalle coppe europee per il secondo anno consecutivo, evento mai verificatosi nei 22 anni della gestione Lotito. Una chiusura pesante anche dal punto di vista economico, considerando i mancati introiti UEFA, che potrebbe incidere sui rinnovi contrattuali — nove giocatori sono in scadenza nel 2027 — e sui programmi del prossimo mercato.

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