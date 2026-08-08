Un ospite speciale a Formello: Pedro ha fatto visita alla squadra, impegnata in un allenamento

Seduta di allenamento per la Lazio: i biancocelesti domani saranno impegnati in una trasferta estiva

Nella giornata di oggi la squadra biancoceleste è stata impegnata in una seduta di allenamento pre amichevole. Domani la Lazio scenderà in campo allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, in occasione dell'ultimo test precampionato. Poi, il prossimo appuntamento per i biancocelesti sarà contro il Mantova nei 32esimi di Coppa Italia. Sono queste le due partite che precederanno l'inizio del Campionato di Serie A per la Lazio, che affronterà, in campo ospite, il Bologna nella prima giornata. Prevista un'ondata di tifosi biancocelesti nell'amichevole di domani e nella prima di campionato al Dall'Ara.

Pedro torna a Formello, l'ex Lazio ha lasciato la squadra la scorsa stagione

Nelle immagini pubblicate dal canale ufficiale della Lazio, si nota un ospite speciale nella seduta di allenamento dei biancocelesti. Pedro ha fatto visita al centro sportivo di Formello, insieme al figlio, per assistere in prima persona alla rifinitura della Lazio in occasione della sfida a Frosinone. Il gruppo dovrebbe partire in mattinata e pranzare in città. Nelle immagini compare anche Patric, seduto in panchina, intento a parlare con l'ex attaccante della Lazio. Torna così Pedro, dopo oltre 200 presenze e 38 gol.