Svolta Union Berlino: Marie Louise-Eta prima allenatrice nella storia della Bundesliga

Il calcio europeo rompe un tabù storico. L’Union Berlino ha ufficialmente affidato la guida della prima squadra a Marie Louise-Eta, che diventa così la prima donna in assoluto ad allenare nel massimo campionato maschile tedesco. È un momento spartiacque non solo per la Bundesliga, ma per tutti i cinque maggiori campionati europei, che finora non avevano mai visto una figura femminile nel ruolo di capo allenatrice.

Ribaltone all'Union dopo il KO con l'Heidenheim

La decisione del club berlinese arriva in un clima di piena emergenza sportiva. La sconfitta per 3-1 subita contro l’Heidenheim, fanalino di coda della classifica, è stata fatale per Steffen Baumgart. La società ha deciso per l'esonero immediato del tecnico e del suo intero staff, inclusi i collaboratori Danilo de Souza e Kevin McKenna, puntando sulla 34enne Louise-Eta per dare una scossa definitiva all'ambiente.

Obiettivo salvezza in cinque giornate

Il compito che attende la nuova allenatrice è tutt'altro che semplice. Marie Louise-Eta avrà a disposizione appena cinque partite per raddrizzare la rotta e garantire la permanenza dell'Union Berlino in Bundesliga. Una missione ad alta pressione dove la tattica si mescolerà alla necessità di compattare uno spogliatoio scosso dai risultati recenti. Gli occhi di tutto il mondo sportivo sono ora puntati su di lei.