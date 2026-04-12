Mignogna: "Scudetto Lazio-Genoa? Andrò a riproporre quello che ho già inviato alla FIGC..."

Gian Luigi Mignogna, promotore della rivendicazione per l'assegnazione dello scudetto del 1915 a Lazio e Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radiosei.

Le dichiarazioni di Mignogna a Radiosei

Anche in questi anni bui di presidenza Gravina non ho mai smesso di presentare istanze e rinnovare richieste alla Federcalcio. L’ho fatto in silenzio, senza clamori per non dare l’immagine di colui che fa battaglie contro i mulini a vento e anche perché non si vedeva la luce in fondo al tunnel. La presa di posizione della FIGC sulla questione è stata netta ed è stata quella di non decidere, nonostante i dossier presentati e i pareri positivi della prima commissione e anche della seconda, che non ha però ufficialmente pubblicato le sue risultanze. Non stiamo sostenendo tesi personali ma qualcosa che è stato rinvenuto negli atti e negli archivi del tempo; forse le commissioni potevano anche non servire perché quando ci sono documenti, ufficiali e non, che attestano lo stato delle cose, le commissioni non debbono far altro che avallare ciò che emerge dal materiale presentato.

Questa iniziativa era nata per dimostrare che la Lazio aveva sullo Scudetto 1915 gli stessi diritti del Genoa e per richiedere dunque l’ex aequo per un campionato che era stato interrotto dalla Grande Guerra e in cui la Lazio si era laureata campione del Centro-Sud. Mentre la FIGC rallentava la sua attività su questo caso, io ho continuato a lavorare sopra la questione e a trovare testi pubblici, annuari Federali, quotidiani e riviste ufficiali che hanno ulteriormente confermato le nostre ragioni. La cosa gravissima che è uscita fuori è che in realtà il campionato del 1914/15 non è mai stato ufficialmente assegnato nemmeno al Genoa, non c’è nessun atto formale o delibera che attesti questo e ciò che si trova nell’albo d’oro del calcio italiano non è altro che un grandissimo falso storico. Si trattò di un gravissimo illecito sportivo perché si misero in atto mezzi per ribaltare il risultato del campo ed è un illecito ormai secolare perché si è protratto fino ad oggi.

Ci sono documenti ufficiali che dimostrano questo illecito, se avessi detto il falso sulla vicenda dello Scudetto 1915 qualcuno mi avrebbe già denunciato: cosa impossibile però, avendo portato alla luce solo verità. La FIGC ha fatto orecchie da mercante scegliendo la via più facile, ignorare che queste verità per 100 anni le sono passate sotto gli occhi, senza che nessuno volesse correggere quello che nella migliore delle ipotesi è un errore e nella peggiore un gravissimo illecito.