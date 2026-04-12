Lazio, brutte notizie per il Comandante: stop per un terzino

Non arrivano buone notizie da Formello per lo scacchiere tattico biancoceleste. Anche Adam Marusic finisce ai box, andando ad allungare una lista degli indisponibili che inizia a farsi preoccupante in un momento cruciale della stagione. Il difensore montenegrino è stato costretto a interrompere le attività a causa di un intoppo fisico che richiederà monitoraggio costante nei prossimi giorni.

Problema muscolare in allenamento

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il terzino si è dovuto fermare durante una seduta di allenamento. La diagnosi preliminare parla di un problema muscolare, il classico "campanello d'allarme" che obbliga lo staff medico alla massima cautela. In questi casi, la parola d'ordine è prudenza per evitare ricadute che potrebbero portare a uno stop molto più lungo e penalizzante.

Soluzioni cercate per l'emergenza

L'assenza di Marusic rappresenta una sfida non da poco per la difesa. Essendo un elemento duttile, capace di coprire entrambe le fasce, la sua mancanza toglie una pedina fondamentale per le rotazioni. Ora toccherà ai compagni di reparto stringere i denti e adattarsi rapidamente, in attesa che gli esami strumentali facciano chiarezza sui tempi di recupero effettivi per il ritorno in campo.