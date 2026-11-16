Italia-Belgio, ascolti al 39,2% nella serata del 4-1 azzurro
Oltre 8 milioni di telespettatori hanno seguito su Rai 1 l’ultimo incontro del girone di UEFA Nations League.
Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)
La partita dell’Italia contro il Belgio è stata seguita ieri sera da 8.006.000 telespettatori. Secondo quanto riportato da Figc, Gli Azzurri hanno perso 4-1 contro i Diavoli Rossi nell’ultimo incontro del girone di UEFA Nations League.
Italia-Belgio su Rai 1: il 39,2% di share
La sfida, trasmessa su Rai 1, ha registrato il 39,2% di share. È un nuovo risultato sopra gli otto milioni di spettatori per la Nazionale.
La Nazionale guida la prima serata
Italia-Belgio è stato il programma più visto della prima serata di ieri. La gara degli Azzurri ha raggiunto un pubblico superiore a quello degli altri programmi nella stessa fascia.