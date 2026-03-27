Elite Model Look: a Roma la finale del concorso mondiale

La città di Roma è pronta ad ospitare un evento importante che attirerà i riflettori del mondo intero. Si tratta della 41sima edizione della finale del concorso internazionale per modelle più prestigioso del mondo, quello della Elite Model Look, si svolgerà a Roma, il 17 luglio, nelle Corsie Sistine del Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia. Il gran finale del contest internazionale, che gode del patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e del patrocinio dell’Italian Trade Agency, sotto le volte rinascimentali dopo l'esclusivo model bootcamp a Villa Cornetto-Bourlot nella Tenuta Sant'Antonio di Tivoli. Un evento che unisce eccellenza della moda e valorizzazione del territorio.

Altri dettagli

Ad accompagnare le due serate del contest a Roma, i bootcamp e la finale, ci sarà Gas, clothing partner ufficiale della manifestazione. I finalisti indosseranno esclusivamente il brand.

Il model bootcamp è stato concepito come un percorso a 360 gradi, andando ben oltre la semplice preparazione tecnica alla sfilata. I finalisti lavoreranno a contatto con i professionisti dell'agenzia e con esperti del settore in un programma intensivo che spazia dallo studio dell'immagine, allo styling, fino al coaching personalizzato. Sono previste sessioni dedicate agli shooting fotografici professionali e workshop mirati su come affrontare i casting e padroneggiare il linguaggio tecnico della moda. Inoltre, un walking coach insegnerà le tecniche per una camminata perfetta, per muoversi con sicurezza in passerella.

Il risultato finale

Particolare attenzione sarà dedicata alla comunicazione e alla costruzione dell'identità pubblica: il programma include infatti moduli di media training per affrontare interviste e apparizioni pubbliche, social media training per imparare a gestire la propria immagine online, sessioni sulla creazione di contenuti digitali e approfondimenti sullo sviluppo del personal branding.

Al termine della sfilata finale nelle Corsie Sistine, una giuria di esperti decreterà i vincitori della 41/a edizione: una ragazza e un ragazzo che entreranno a far parte del network internazionale delle agenzie Elite, firmando un contratto che rappresenta il primo passo verso una carriera nel mondo della moda, seguendo le orme delle leggende che hanno fatto la storia del settore.

