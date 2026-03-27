Clamoroso caso Lukaku: l'attaccante non vuole tornare al Napoli

Ha dell'incredibile quello che sta accadendo nelle ultime ore tra Romelu Lukaku, la sua nazionale e di conseguenza la sua squadra di club, il Napoli. Il calciatore viene da una stagione travagliata iniziata ad agosto nel peggiore dei modi, con un bruttissimo infortunio che ha portato alla lesione della coscia sinistra con immediato intervento chirurgico. La notizia delle ultime ore è che Lukaku ha deciso di rimanere in Belgio per prepararsi al meglio per il prossimo Mondiale, il che coincide nel non tornare in Italia al Napoli, club di Antonio Conte che si sta giocando un importante finale di stagione.

La posizione del Napoli sulla vicenda

Partiamo dal calciatore che ha risposto presente alla convocazione con la nazionale belga, salvo poi rinunciare al tour di amichevoli internazionali, per evitare ulteriori stress fisici. Il problema è sorto quando si trattava di fare ritorno a Napoli e Lukaku si è trattenuto qualche giorno in Belgio, per ottimizzare la condizione fisica con allenamenti ad hoc. Detta così, non ci sarebbe nulla di male. In realtà, la sua scelta ha irritato non poco il Napoli che ha scelto la linea dura: se l'attaccante non rientra dal Belgio entro martedì finirà fuori rosa. Gli ultimi mesi di Lukaku non devono essere stati una passeggiata, è chiaro sia a Conte, che ai tifosi azzurri. L’allenatore del Napoli ha sempre mostrato grande stima per Big Rom, giocatore e uomo, tanto che subito dopo il suo ritorno gli dedicò parole al miele:

Romelu è importante per noi sotto tutti i punti di vista, è un giocatore riconosciuto a livello internazionale. Lui dà tanto sia in campo che all’interno dello spogliatoio, è uno dei più carismatici, quindi averlo recuperato è importante.

Le prossime ore decisive

Sicuramente le prossime ore saranno molto indicative con Romelu Lukaku che dovrà sciogliere le sue intenzioni e di conseguenza fare una scelta, la prima ipotesi corrisponderà ad un tornare sui suoi passi facendo ritorno al Napoli di Conte; l'altra invece, è continuare lo scontro totale con il club partenopeo, ribadendo l'idea iniziale di voler affrontare il Mondiale estivo al meglio delle sue condizioni fisiche.