Bosnia-Italia: il Mondiale passerà per uno stadio assurdo
Clamoroso l'impianto che ospiterà il match decisivo per gli azzurri
Poco meno di 24 ore fa un sospiro per l'Italia di Gennaro Gattuso che ha vinto contro l'Irlanda del Nord grazie ai gol di Sandro Tonali e Moise Kean. Vittoria che ha significato la finale per accedere al prossimo Mondiale di calcio, evento che partirà dall’11 giugno nei seguenti paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. L’Italia manca dai Mondiali da due edizioni e cerca con tutte le sue forze di tornarci. Per riuscirci c'è l'ultimo ostacolo: la Bosnia. Nazionale nell’altra semifinale ha superato ai rigori il Galles dopo i gol di James e Dzeko. Nelle ultime ore l'intero paese ha scoperto lo stadio dove si svolgerà Bosnia-Italia, come mostrato dalla pagina social di Rivistaundici.
Le immagini dello stadio e le condizioni disastrose
La Bosnia ed i suoi giocatori
La nazionale italiana sembra esser felice di affrontare la Bosnia rispetto al Galles, i motivi sono tutti da capire ed analizzare. Scopriamo intanto chi gioca nella Bosnia Erzegovina, nazionale tutt'altro che semplice visti i molti profili che giocano in campionati importanti dell'Europa, compreso quello italiano.
Portieri: Vasilj (St. Pauli), Zlomislic (Rijeka), Hadzikic (Slaven Belupo)
Difensori: Kolasinac (Atalanta), Dedic (Benfica), Mujakic (Gaziantep), Katic (Schalke), Muharemovic (Sassuolo), Hadzikadunic (Sampdoria), Radeljic (Rijeka), Celik (Lens)
Centrocampisti: Sunjic (Pafos), Tahirovic (Brondby), Burnic (Karlsruhe), Hadziahmetovic (Hull), Basic (Astana), Memic (Viktoria Plzen), Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Alajbegovic (Salisburgo), Gigovic (Young Boys)
Attaccanti: Demirovic (Stoccarda), Lukic (Universitatea Cluj), Bazdar (Jagiellonia), Dzeko (Schalke), Tabakovic (Borussia Monchengladbach)