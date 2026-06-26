Stefano Sanderra torna in panchina: è il nuovo allenatore dell'Hamrun Spartans
L'ex allenatore della Lazio Primavera è il nuovo allenatore dell'Hamrun Spartans, squadra che milita nella massima serie maltese
Fraioli
Dopo l'esperienza a capo della Lazio Primavera, mister Stefano Sanderra riparte da Malta.
Stefano Sanderra è il nuovo allenatore dell'Hamrun Spartans
Stefano Sanderra è il nuovo allenatore dell'Hamrun Spartans, squadra che milita nella massima serie maltese. Dopo l'ultima esperienza con la Lazio Primavera, due anni fa, dove aveva conquistato la promozione in Primavera 1 ed una Supercoppa: mister Sanderra è pronto a tornare sull'isola che lo ha già visto protagonista con l'Hibernians dal 2018 al 2022.
Il post su Instagram