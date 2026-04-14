FIGC, Lotito: "iniziamo dalle riforme non dai nomi. All’estero acquisti senza Iva…"

Claudio Lotito ieri all'uscita dall'assemblea di Lega Serie A ha chiarito la sua posizione e le motivazioni del perchè ha votato contro la candidatura di Malagò. Secondo il patron biancoceleste è necessario un commissariamento e di riforme vere e proprio al di là del nome.

Fraioli

Le parole a La Repubblica

Il presidente biancoceleste è stato raggiunto dai taccuini de La Repubblica ed oltre alla candidatura di Malagò ha risposto ad alcuni temi centrali che riguardano il calcio italiano: “Eravamo una delle prime tre potenze al mondo, adesso non siamo entrati neanche in un Mondiale aperto a 48 nazionali. Dobbiamo capire come risolvere i problemi, altrimenti ci parliamo addosso. Iniziamo dalle riforme, non dai nomi”. Poi sugli stadi aggiunge: “Intanto con la nomina di Massimo Sessa come commissario per gli stadi su quel fronte ci saranno le condizioni per migliorare”.

E sui giovani?