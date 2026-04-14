Il Viminale chiede lo spostamento del derby a lunedì: il motivo

Maggio si appresta ad essere un mese molto importante per la città di Roma sia perchè la Capitale ospiterà gli Internazionali di tennis sia perchè per la penultima giornata di Serie A è in programma il derby.

Il Viminale chiede lo spostamento del derby a lunedì

Coreografia, scenografia derby - Depositphotos

Già nel derby d'andata aveva fatto molto discutere l'orario stabilito alle 12.30, inusuale per una stracittadina ma giustificato per motivi di ordine pubblico. Questa volta, invece, il Viminale ha chiesto lo spostamento della gara a lunedì 18 maggio alle ore 18.00 per evitare la sovrapposizione con la finale degli Internazionali ed una migliore gestione del pubblico.

I due club si oppongono

Lazio e Roma si sono subito opposte all'idea visto che si giocherebbe il derby in un giorno lavorativo in un orario molto scomodo per i tifosi. La richiesta del Viminale però resta e sono attese evoluzioni.