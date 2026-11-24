Kenneth Taylor vuole restare alla Lazio a gennaio e il club pensa a un ritocco del suo ingaggio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il centrocampista ha rassicurato Gattuso dopo l’interesse arrivato dalla Premier League e dalla Juventus. La società intende occuparsi prima dei contratti in scadenza nel 2028, poi affrontare anche la sua situazione.

Le rassicurazioni di Taylor a Gattuso

Durante la sosta della scorsa settimana a Formello, Rino era in allarme per le sirene del mercato. Sono bastate poche parole di Taylor per tranquillizzarlo. Il giocatore gli ha confermato l’interesse ricevuto: «È tutto vero, i miei agenti mi hanno informato.» Gli ha però chiarito che non intende partire a gennaio: «Ma ho già detto che a gennaio non ci penso proprio ad andare via.»

Taylor ha espresso a Gattuso anche il suo obiettivo: «Voglio restare qui e aiutare la Lazio a tornare in Champions». Il tecnico non si aspettava questa risposta e ne è stato molto felice. Isaksen e Provstgaard gli avevano già promesso fedeltà e appartenenza. A 24 anni, Taylor è descritto come un giocatore già affermato, pronto per un salto di livello e capace di trovare posto in molte grandi squadre italiane e non solo.

Il possibile ritocco dell’ingaggio e il premio fedeltà

Anche Fabiani e Lotito vogliono trattenere Taylor. Se il suo percorso proseguirà così, a giugno potrebbero non bastare neppure 40 milioni di euro per convincerli a trattare con Juventus, Brentford e Bournemouth. La Lazio vuole ricompensarlo per l’attaccamento mostrato e per aver rinunciato a guadagni più alti offerti altrove.

Dopo aver affrontato i contratti in scadenza nel 2028, il club parlerà di un possibile adeguamento per Kenneth, che percepisce 1,7 milioni di euro fino al 2030. A febbraio riceverà il secondo premio fedeltà da 190mila euro, dopo aver scelto per la seconda volta di restare in biancoceleste. Acquistato dall’Ajax per meno di 17 milioni di euro, con il club olandese che conserva il 10% su una futura rivendita, Taylor si è rivelato un colpo straordinario per la Lazio.

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