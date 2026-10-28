Lazio, Gattuso ringrazia i tifosi: l’applauso dopo il coro al Mapei

I tifosi della Lazio hanno dedicato un coro a Gennaro Gattuso nel finale della vittoria per 6-2 sul Sassuolo. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, Il tecnico, mentre tornava verso la panchina, si è girato per applaudirli e ringraziarli.

Il coro per Gattuso e la risposta del tecnico

La scena è arrivata al Mapei Stadium di Reggio Emilia, quando i biancocelesti erano già avanti 6-2. Dagli spalti è partito un coro personale per Gattuso, seguito dalla risposta dell’allenatore ai sostenitori.

Il 6-2 al Sassuolo e il primato della Lazio

La Lazio ha battuto il Sassuolo nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di Serie A. La squadra di Gattuso è inaspettatamente in testa alla classifica, dopo un avvio di stagione nel quale ha continuato a sorprendere.

Il tecnico era arrivato nella Capitale dopo la delusione vissuta alla guida della Nazionale. A Roma sta ritrovando slancio con una Lazio partita tra molti problemi e poi rigenerata sotto la sua guida.

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