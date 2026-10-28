Lazio, Gattuso ringrazia i tifosi: l’applauso dopo il coro al Mapei
Diecimila sostenitori seguono i biancocelesti a Reggio Emilia, mentre all’Olimpico prosegue la contestazione a Lotito.
I tifosi della Lazio hanno dedicato un coro a Gennaro Gattuso nel finale della vittoria per 6-2 sul Sassuolo. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, Il tecnico, mentre tornava verso la panchina, si è girato per applaudirli e ringraziarli.
Il coro per Gattuso e la risposta del tecnico
La scena è arrivata al Mapei Stadium di Reggio Emilia, quando i biancocelesti erano già avanti 6-2. Dagli spalti è partito un coro personale per Gattuso, seguito dalla risposta dell’allenatore ai sostenitori.
Il 6-2 al Sassuolo e il primato della Lazio
La Lazio ha battuto il Sassuolo nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di Serie A. La squadra di Gattuso è inaspettatamente in testa alla classifica, dopo un avvio di stagione nel quale ha continuato a sorprendere.
Il tecnico era arrivato nella Capitale dopo la delusione vissuta alla guida della Nazionale. A Roma sta ritrovando slancio con una Lazio partita tra molti problemi e poi rigenerata sotto la sua guida.