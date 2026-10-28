Toledo, la Copa del Rey si ferma dopo lo scontro tra treni

Almeno 64 persone hanno perso la vita; secondo le autorità spagnole, il numero delle vittime potrebbe aumentare.

lutto

Due treni ad alta velocità si sono scontrati a Toledo: almeno 64 persone hanno perso la vita. Secondo quanto riportato da Ansa, Dopo l’incidente, la RFEF ha sospeso tutte le partite di questa sera di Copa del Rey, come riferisce ANSA.

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Il bilancio dello scontro a Toledo

Secondo le autorità spagnole, il numero delle vittime potrebbe ancora aumentare.

L’ipotesi sulle cause

Come riportato da El País, si tratterebbe di un errore umano a seguito di un guasto al sistema segnaletico.

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