Cristante: "Doppia gioia: abbiamo vinto il derby e ci siamo messi dove vogliamo essere"

Bryan Cristante è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato del derby della Capitale.

Siamo contenti, gioia doppia oggi: abbiamo vinto il derby e ci siamo messi dove vogliamo essere, ora manca l'ultimo ostacolo. Ci sono stati tanti cambiamenti, giochiamo diversamente da prima, dal ritiro siamo cresciuti e abbiamo seguito il mister. Stagione lunga, ci sono stati alti e bassi ma siamo stati bravissimi fin dall'inizio. Siamo nelle prime quattro, in pochi lo pensavano. Gasperini è stato determinante, gli siamo sempre andati dietro. Ci meritiamo di essere lì.

Quest'anno dipende da noi, non sarà facile, anzi: abbiamo visto tanti risultati inaspettati negli ultimi turni. Siamo stati bravissimi dal primo minuto, nel secondo tempo l'abbiamo gestita bene. Poteva finire anche più di 2-0, ma credo che abbiamo fatto un'ottima prestazione. Pochi ci mettevano nei primi 4, non è una bugia, siamo stati bravissimi a seguire il mister. Come gruppo gli siamo andati subito dietro, e durante l'anno siamo rimasti sempre lì. Noi ci abbiamo creduto da subito.

Pressione? Primo tempo hanno fatto una buona partita anche loro, noi pressavamo e loro pressavano. L'abbiamo un po' aspettata, loro si sono un po' disuniti dopo il nostro gol. Siamo stati bravi e maturi nel primo tempo quando la gara era un po' bloccata.