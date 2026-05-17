Marusic: "Sono 9 anni che sono qui, mai è successo come quest’anno. Derby?..."

Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di LSC per commentare il risultato del derby della Capitale

Michelle De Angelis /
Marusic - Depositphotos
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Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di LSC per commentare il risultato del derby della aru

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L'intervento di Marusic a LSC

Partita che valeva più di tutte, c’è molta delusione da parte nostra, abbiamo avuto l’approccio giusto dimostrando di poter giocare con tutti, abbiamo avuto molta determinazione e voglia nel primo tempo e poi i due calci d’angoli ci hanno fatto male.

Sono 9 anni che sono qui, mai è successo come quest’anno così tante cose. Noi dobbiamo trovare l’entusiasmo e giocare col Pisa, poi vedremo come sarà la situazione, ognuno di noi deve andare avanti, fa parte del calcio.

Furlanetto? Un ragazzo umile, non era facile, gli faccio tanti complimenti, è stato bravissimo. La parte più difficile sono stati gli infortuni, i giocatori erano importanti per noi ed era difficile giocare. Ogni ragazzo che ha giocato ha dato sempre il massimo, abbiamo un gruppo sano. Siamo riusciti a vincere con grandi squadre ma dobbiamo migliorare, analizzare dove abbiamo sbagliato e non ripetere gli errori.
 

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