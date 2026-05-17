Marusic: "Sono 9 anni che sono qui, mai è successo come quest’anno. Derby?..."

Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di LSC per commentare il risultato del derby della aru

L'intervento di Marusic a LSC

Partita che valeva più di tutte, c’è molta delusione da parte nostra, abbiamo avuto l’approccio giusto dimostrando di poter giocare con tutti, abbiamo avuto molta determinazione e voglia nel primo tempo e poi i due calci d’angoli ci hanno fatto male.

Sono 9 anni che sono qui, mai è successo come quest’anno così tante cose. Noi dobbiamo trovare l’entusiasmo e giocare col Pisa, poi vedremo come sarà la situazione, ognuno di noi deve andare avanti, fa parte del calcio.