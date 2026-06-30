Calciomercato Lazio, il parere di Moretto: "Asp? Ad oggi non è così vicino al club capitolino"

L'esperto di mercato Matteo Moretto si è espresso sul canale YouTube di Fabrizio Romano riguardo l'interesse della Lazio per Asp Jensen del Bayern Monaco.

Il commento di Matteo Moretto

Asp piace alla Lazio, ma manca l’accordo col Bayern. Il calciatore ad oggi non è così vicino al club capitolino.

Il profilo di Asp

La Lazio punta forte su Asp Jensen, classe 2006 di proprietà del Bayern Monaco. L’accordo con il giocatore c'è già, ora la società sta lavorando alle uscite per sbloccare la trattativa con la dirigenza tedesca. Il giovane è un talento puro: trequartista, capace di inventare, dribblare e accendere la luce tra le linee. Gattuso cerca proprio questa imprevedibilità. Oltre alla tecnica, però, a colpire è la sua mentalità: è un ragazzo che vive per il campo e che ha una voglia di crescere fuori dal comune. Un colpo che, se dovesse concretizzarsi, darebbe una bella dose di qualità e gioventù alla manovra biancoceleste.