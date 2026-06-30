Cardone: "Peruzzi medierebbe tra spogliatoio e società. Coppola-Dominguez?..."

Giulio Cardone ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei riguardo il possibile arrivo di Coppola o Dominguez, il caso Gila e su Peruzzi.

L'intervento di Cardone a Radiosei

Sono più ottimista su Dominguez che su Martinez, visti i costi e le possibili aste. Quella legata a Dominguez è una situazione più accessibile per la Lazio. Coppola piace molto a Formello e piace anche a Gattuso che lo ha portato in Nazionale; il Paris vuole tenerselo, lui vorrebbe venire a Roma. Dominguez mi sembra quello più alla portata fino ad ora, parliamo di una valutazione di 10 milioni che potrebbe scendere visto che non ha troppi corteggiatori.

Per Gila si sta scatenando un’asta, oltre a Napoli e Atalanta, ci sono anche le milanesi e la Juve. L’offerta più concreta al momento comunque è quella della Dea, che può arrivare a 25 milioni con i bonus.