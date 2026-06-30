Calciomercato Lazio, l’Atalanta spinge per Gila: proposto anche Maldini per lo scambio

L'Atalanta ha puntato con decisione Mario Gila per rinforzare la propria difesa. A Bergamo filtra ottimismo: il difensore spagnolo avrebbe manifestato la volontà di lasciare la Lazio per ritrovare mister Maurizio Sarri sotto la guida della Dea. La società nerazzurra è pronta a muoversi ufficialmente e sta preparando un'offerta concreta da recapitare alla dirigenza biancoceleste.

​Sfida di mercato con il Napoli

​La corsa al giocatore si preannuncia accesa, poiché il Napoli monitora la situazione già da diverse settimane. Il club azzurro ha inserito il difensore nella lista degli obiettivi su precisa indicazione del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, creando così una sfida di mercato tra le due squadre italiane per assicurarsi le prestazioni dello spagnolo.

L'ostacolo Lotito e le strategie di mercato

​Convincere Lotito non sarà un'impresa semplice, data la promessa fatta a Gattuso di trattenere il giocatore, a meno che non arrivi un'offerta economica pesante, vicina ai 25/30 milioni di euro. Inoltre, come riportato dall'edizione odierna de Il Giorno, l'Atalanta valuta di inserire contropartite tecniche come Maldini, Sulemana o El Bilal Touré per abbassare il costo dell'operazione, ma la Lazio resta ferma sulla sua posizione: la società preferisce un pagamento interamente in contanti e non sembra propensa ad accettare scambi di cartellini.