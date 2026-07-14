Lazio, il settore giovanile perde Ledesma e i suoi talenti: rivoluzione in corso

Doloroso addio nel settore giovanile biancoceleste: Cristian Ledesma lascia la guida tecnica per trasferirsi al Torino. L'ex capitano, reduce da un'ottima annata alla guida di una delle selezioni giovanili laziali, arrivata a un passo dalle Final Four dopo aver sfiorato l'impresa contro l'Empoli, ha scelto di accettare la corte del club granata. Come rivelato da Radiosei, infatti, Ledesma ha firmato un contratto biennale con il Toro.

La fuga dei talenti e i nuovi assetti

La partenza di Ledesma non è l'unico segnale di crisi: il vivaio biancoceleste sta perdendo diversi profili importanti che hanno preferito cercare fortuna altrove. Come riportato sempre da Radiosei, Gianfilippo Materazzi è passato al Torino per la Primavera, Gabriele Agrifoglio al Cittadella, mentre il capitano Leonardo Berni Canani sembra destinato alla Sampdoria. Nel frattempo, la società ha ridisegnato alcuni ruoli: Tobia Assumma è il nuovo responsabile del settore giovanile, subentrando a Stefano Mattiuzzo, mentre Francesco Punzi resta al timone della Primavera e Cristiano Lombardi viene promosso alla guida dell'Under18.

Il nuovo corso di Assumma

La nomina di Tobia Assumma come nuovo responsabile, fortemente voluta da Fabiani su consiglio di Calveri, sta già facendo discutere. Il suo ritorno a Formello arriva dopo esperienze altalenanti tra Reggina e il trascorso nel vivaio laziale con l'Under14.