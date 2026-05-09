Lazio-Inter, le formazioni ufficiali: Cancellieri dal 1', la scelta sul centravanti
Diramate le scelte ufficiali di Maurizio Sarri e Cristian Chivu
Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per la sfida di campionato tra Lazio e Inter, antipasto della finale di Coppa Italia in programma solo tra pochissimi giorni e che vedrà nuovamente affrontarsi le due compagini.
A pochi istanti dal fischio di inizio Maurizio Sarri e Cristian Chivu hanno diramato le loro formazioni ufficiali per il match di questo pomeriggio previsto alle ore 18:00.
La formazione ufficiale di Sarri
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Basic, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Noslin, Pedro. A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Gigot, Patric, Nuno Tavares, Isaksen, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Taylor, Provstgaard, Maldini, Przyborek, Lazzari. Allenatore: Maurizio Sarri.
Gli undici titolari di Chivu
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Dumfries, De Vrij, Zielinski, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Akanji, Dimarco, Darmian, Cocchi, Mosconi. Allenatore: Cristian Chivu.