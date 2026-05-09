Tanti auguri Luciano Spinosi: il club biancoceleste festeggia l'ex vice mister

Tanti auguri Luciano Spinosi! L'ex vice mister e collaboratore tecnico del club biancoceleste festeggia oggi i suoi 76 anni e, per l'occasione, la società Lazio gli ha augurato un buon compleanno sui social.

Gli auguri della Lazio

Luciano Spinosi: gli anni alla Lazio

Dopo i successi in campo, Luciano Spinosi ha messo la sua competenza al servizio della panchina laziale per ben sette anni consecutivi. Dal 1997 al 2000 ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda, contribuendo ai trionfi dell'era Eriksson. Successivamente, tra il 2000 e il 2004, è rimasto nei quadri tecnici della società come collaboratore, confermandosi una figura di grande affidabilità. In questo lungo periodo in biancoceleste è stato un prezioso punto di riferimento tattico e umano per i campioni della rosa.