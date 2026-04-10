Nazionale, scelto il CT per le prossime due amichevoli

Dopo le dimissioni di Gravina, Gattuso e Buffon si è in attesa di una vera e propria rivoluzione in FIGC con le elezioni per la nuova presidenza fissate a giugno. Proprio in quel mese, però, la Nazionale disputerà due amichevoli.

Silvio Baldini sarà il CT nelle prossime due amichevoli

Silvio Baldini - Via onefootball (Photo by Marco M. Mantovani/Getty Images)

Con le dimissioni rassegnate da Gattuso ed in attesa del nuovo commissario tecnico che verrà scelto dal nuovo presidente federale solo dopo le elezioni, sarà Silvio Baldini, attuale tecnico dell'Under 21, a guidare la Nazionale maggiore nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia.

Il messaggio della FIGC:

Silvio Baldini, tecnico dell’Under 21, siederà sulla panchina della Nazionale in occasione degli incontri in programma il 3 e il 7 giugno contro Lussemburgo e Grecia.

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