Petrucci (SKY): "Se il prossimo sarà un nuovo anno zero non credo Sarri possa restare…"

Sulle frequenze di Radio Laziale è intervenuto il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, per le ultime notizie sulla Lazio.

Sarri sta molto bene, l’ho sempre visto molto motivato, non l’ho mai visto spento e rassegnato, l’unica volta in cui l’ho visto provato è stato dopo Torino-Lazio, ma poi la squadra si è ripresa bene. Se il prossimo sarà un nuovo anno zero non credo Sarri possa restare. Spero che Sarri possa restare, potrebbe proseguire solo con un rapporto di maggior chiarezza nelle scelte e negli obiettivi della società, non come successo a gennaio. A oggi non c’è nulla di cui si è discusso per il futuro di Sarri, credo che dopo la partita di coppa contro l’Atalanta si potrà iniziare a discutere del suo futuro. Non credo che il risultato sportivo sarà determinante per il futuro di Sarri, in caso di vittoria o sconfitta in coppa Italia, dipende dal mercato che puoi fare e da quello che vuoi fare.