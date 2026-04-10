Juventus, Spalletti rinnova il suo contratto: ufficiale

Come annunciato da un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Juventus, Luciano Spalletti ha rinnovato il suo contratto con i bianconeri

Beniamino Civitelli /
Luciano Spalletti - Depositphotos
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Era nell'aria già da diverse settimane, ma adesso è arrivato il rinnovo nero su bianco.

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Spalletti rinnova con la Juventus

Come annunciato da un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Juventus, Luciano Spalletti ha rinnovato il suo contratto con i bianconeri per altri due anni fino al 30 giugno 2028. 

Luciano Spalletti - Depositphotos
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Il comunicato della Juventus

Prosegue l’esperienza di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: è ufficiale il rinnovo in bianconero per l’allenatore toscano fino al 30 giugno 2028.
 
«Siamo molto lieti di aver esteso il contratto di Luciano per altre due stagioni – ha sottolineato Damien Comolli, CEO di Juventus FC -.  Da quando Luciano si è unito alla nostra grande famiglia juventina, ha avuto subito un impatto molto positivo sui nostri giocatori, su tutto il Club e sull’intera comunità bianconera: è stato subito chiaro a tutti che Luciano fosse la persona giusta per guidare la squadra in un percorso di crescita.
Il suo stile di gioco ambizioso rispecchia le aspettative dei nostri tifosi e del Club, e i suoi valori rappresentano la nostra identità.
Abbiamo dunque deciso di proseguire insieme oltre la durata del contratto precedentemente concordata – ha aggiunto Comolli -  perché riteniamo che stabilità e continuità siano due pilastri essenziali per il successo futuro. Buon lavoro, Mister! FinoallaFine».

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