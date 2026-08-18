Lazio, Gattuso attua il piano verso Bologna: annullato un giorno di riposo
Per preparare il debutto ufficiale in campionato, in programma il 24 agosto a Bologna, il mister Gennaro Gattuso ha deciso di annullare una giornata di riposo
La dolorosa eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova ha spinto Gattuso a stringere i tempi e a cambiare radicalmente la tabella di marcia della squadra. Con il debutto in campionato fissato per lunedì 24 agosto alle 18:30 allo stadio Dall'Ara contro il Bologna, il tecnico ex Nazionale ha deciso di dimezzare i giorni di riposo inizialmente previsti per il gruppo.
Il programma verso l'esordio con il Bologna
Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo la seduta di scarico all'indomani del ko, la squadra osserverà un unico giorno di stop, per poi tornare a sudare sul campo a partire da mercoledì. Il tecnico è convinto che solo attraverso il lavoro quotidiano e l'intensità in allenamento si possa voltare pagina in fretta, cancellando le ferite della delusione di Coppa e arrivando pronti alla sfida d'esordio.
La richiesta di rinforzi sul mercato
Il campo, tuttavia, non basta. Il tecnico si aspetta risposte concrete dalla società negli ultimi giorni di trattative. La rosa, infatti, necessita urgentemente di almeno un attaccante e di un rinforzo nel reparto difensivo.