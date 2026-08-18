Lazio, Gattuso attua il piano verso Bologna: annullato un giorno di riposo

La dolorosa eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova ha spinto Gattuso a stringere i tempi e a cambiare radicalmente la tabella di marcia della squadra. Con il debutto in campionato fissato per lunedì 24 agosto alle 18:30 allo stadio Dall'Ara contro il Bologna, il tecnico ex Nazionale ha deciso di dimezzare i giorni di riposo inizialmente previsti per il gruppo.

​Il programma verso l'esordio con il Bologna

​Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo la seduta di scarico all'indomani del ko, la squadra osserverà un unico giorno di stop, per poi tornare a sudare sul campo a partire da mercoledì. Il tecnico è convinto che solo attraverso il lavoro quotidiano e l'intensità in allenamento si possa voltare pagina in fretta, cancellando le ferite della delusione di Coppa e arrivando pronti alla sfida d'esordio.

​La richiesta di rinforzi sul mercato

​Il campo, tuttavia, non basta. Il tecnico si aspetta risposte concrete dalla società negli ultimi giorni di trattative. La rosa, infatti, necessita urgentemente di almeno un attaccante e di un rinforzo nel reparto difensivo.