Brusca frenata per Icardi alla Lazio, Di Marzio: "Il giocatore prende tempo, vuole..."

Si complica l'operazione per portare Mauro Icardi nella Capitale. Nella giornata di oggi la Lazio si è mossa concretamente per l'attaccante argentino, rimasto svincolato dopo la fine della sua esperienza al Galatasaray, mettendo sul tavolo una prima offerta. Tuttavia, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio la trattativa sarebbe ora in salita.

Icardi prende tempo

Dopo la prima mossa da parte del club capitolino, Icardi ha scelto di prendere tempo per valutare con attenzione il suo futuro. Secondo il giornalista di Sky Sport, non si tratterebbe solo di una questione economica: i dubbi del giocatore riguarderebbero esclusivamente l'aspetto sportivo. L'ex centravanti dell'Inter vorrebbe continuare a giocare la Champions League e non avrebbe intenzione di sbagliare la prossima destinazione, preferendo quindi riflettere prima di prendere una decisione definitiva. Fumata nera in arrivo?

Il post di Di Marzio