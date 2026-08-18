Calciomercato Lazio, Gabriele Artistico conquista l'interesse del Padova: i dettagli

Gabriele Artistico ha conquistato l'interesse del Padova che si sta muovendo per l'acquisto del calciatore

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Il calciomercato entra nella sua fase più calda e le trattative avanzano senza sosta tra colpi di scena e nuove idee per rinforzare le rose in vista della nuova stagione. Tra questi risalta Gabriele Artistico, giovane biancoceleste che è riuscito a conquistare l'interesse del Padova.

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Le mosse dei veneti

Come riportato da Gianluca Di Marzio sui propri social, nelle ultime ore, le attenzioni del Padova si sono concentrate su Gabriele Artistico, giovane attaccante di proprietà della Lazio reduce dall'esperienza in prestito. Il club veneto ha mosso passi concreti per assicurarsi il giocatore, valutando le giuste opportunità per portarlo in squadra.

Le diverse prospettive

Mentre la Lazio valuta il da farsi in base alle proprie esigenze offensive, il Padova spera di accelerare i contatti per chiudere positivamente l'operazione prima della chiusura della finestra di mercato estivo, che avrà termine il 1 settembre. 

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