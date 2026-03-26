La Lazio ospita la 13° tappa della Philadelphia Junior Cup: presente Daniel Maldini

Nella giornata di ieri, la Lazio ha aperto le porte di Formello per ospitare la 13° tappa della Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out, un torneo nazionale di calcio a 7 dedicato agli oratori delle 17 città della Serie A. Al Training Center di Formello si è svolto un pomeriggio speciale, che ha messo al centro i valori dello sport, come il rispetto e l'inclusione.

In occasione dell'evento, i giovani atleti della Parrocchia Santissimo Crocifisso hanno fatto visita alla società biancoceleste per partecipare al progetto promosso da Philadelphia, iconico marchio del Gruppo Mondelēz International e Title Sponsor della competizione, Lega Calcio Serie A e il Centro Sportivo Italiano.

Presente Daniel Maldini

Ospite d'eccezione Daniel Maldini, attaccante biancoceleste, che ha condiviso con i giovani calciatori della Parrocchia e del settore giovanile laziale la sua esperienza e l'importanza del gioco di squadra, dentro e fuori dal campo.

L'iniziativa, arrivata alla sua 13° edizione, continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama educativo del settore sportivo per sensibilizzare i più giovani sul tema del razzismo e la discriminazione.

Oltre all'attaccante laziale, presente anche la dott.ssa Cristina Mezzaroma, Vincenzo Chiavetta, psicologo della S.S. Lazio, coadiuvato da Rocco Casillo e Marco Secondi, Oumar Daffe, dell’Ufficio Corporate Social Responsibility di Lega Calcio Serie A, e Alessandro Pellas, Vicepresidente del CSI Roma. In particolare, Cristina Mezzaroma ha ribadito l'impegno del club:

Le parole di Cristina Mezzaroma

È come sempre un grande piacere ospitare la tappa romana della Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out, un’iniziativa che rappresenta pienamente i valori che il nostro Club promuove ogni giorno ovvero il rispetto e l’inclusione. Attraverso il confronto diretto tra giovani atleti e figure educative vogliamo contribuire concretamente alla crescita di una nuova generazione, capace di vivere lo sport come strumento di condivisione e di contrasto a ogni forma di discriminazione.

Il torneo proseguirà fino a maggio con le varie fasi territoriali e regionali, fino alla finale allo Stadio Olimpico, che si disputerà poco prima della finalissima di Coppa Italia.