Patric si prende la Lazio, la rinascita come regista

Il trentaduenne spagnolo sta vivendo un nuovo capitolo della sua carriera calcistica. Sempre schierato come difensore centrale, Patric in queste ultime settimane sta ricoprendo un ruolo inedito, anche se già sperimentato ai tempi delle giovanili al Barcellona: quello di regista.

Sarri si affida a Patric in regia

In un momento di emergenza in casa Lazio, infatti, Maurizio Sarri è stato costretto a a fare i conti con soluzioni alternative, che lo hanno portato a inserire lo spagnolo nel ruolo di regista davanti alla difesa, a partire dalla sfida contro il Milan. La regia infatti è rimasta orfana di Cataldi e Rovella e, allo stesso tempo, anche Basic è ancora fermo.

Il Comandante ha comunque preferito lo spagnolo a Belahyane, riconfermandolo anche nella trasferta di Bologna: conferma arrivata grazie all'ottimo apporto fornito. Patric era stato già utilizzato a gara in corso contro il Sassuolo e, in quell'occasione, aveva faticato di più dopo l'improvviso infortunio di Cataldi, ma contro il Milan e il Bologna si è preso sempre più la scena, risultando tra i migliori in campo.

Da difensore a regista: la rinascita dello spagnolo

Dopo due infortuni muscolari e tanta panchina, che hanno senza dubbio condizionato la sua stagione, ora Patric si sta confermando come un jolly essenziale per Maurizio Sarri. In una stagione piena di difficoltà, in cui ha giocato più da centrocampista che da difensore, avendo disputato da titolare soltanto la trasferta di Parma, lo spagnolo sta trovando un nuovo modo per rendersi utile e restare sotto i riflettori, data anche la preferenza di Sarri per Provstgaard come centrale a sostituzione dei titolari.

Ad ogni modo, Sarri ha trovato comunque una soluzione efficace in attesa del rientro degli infortuni.