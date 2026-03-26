Patric, svolta in regia e futuro da scrivere: ipotesi rinnovo

La rinascita nel ruolo di regista ha dato una nuova vita a Patric, sempre più impiegato come vero e proprio jolly in un momento di emergenza. Nonostante in carriera abbia ricoperto tutte le posizioni della difesa, sia a tre che a quattro, oggi invece viene impiegato da Sarri nel ruolo di regista, in un ruolo già sperimentato nelle giovani del Barcellona.

Il suo rendimento ha confermato la bontà della scelta: contro il Milan e il Bologna si è dimostrato pienamente all’altezza, tornando a giocare anche due gare consecutive da titolare in Serie A, cosa che non accadeva da ottobre 2024.

Patric, 11° stagione con la Lazio: nessuno come lui in Serie A

Dopo due anni difficile, segnati da infortuni, Patric sembra finalmente nel pieno di una nuova fase della sua carriera. Non solo: è anche il biancoceleste più longevo attualmente in rosa, alla sua 11° stagione con la maglia della Lazio, un dato che lo rende un caso unico al momento nel nostro campionato per continuità con lo stesso club.

Ipotesi rinnovo

Nonostante il periodo positivo, il suo futuro resta ancora un tema aperto. Il contratto è in scadenza nel 2027 e, secondo quanto raccolto da Il Messaggero, si starebbe valutando l'ipotesi di un possibile prolungamento di un anno. Stando a quanto riferito dal quotidiano, l'idea di blindare uno dei senatori della squadra potrebbe presto diventare qualcosa di più concreto.