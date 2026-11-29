Lazio, Marocchi: «La Lazio sta giocando bene, come Inter e Roma»
Dopo il successo a Torino, la squadra di Gattuso conta undici vittorie e due pareggi nelle prime tredici partite.
Giancarlo Marocchi considera la Lazio allo stesso livello di Inter e Roma per il gioco espresso. Intervenuto negli studi di Sky Sport, l’ex calciatore della Juventus ha osservato che, per perdere terreno rispetto alle altre due, la squadra di Gennaro Gattuso dovrebbe calare. I biancocelesti restano saldamente in testa alla Serie A dopo la vittoria esterna contro il Torino.
Undici vittorie in tredici partite
Il successo sul campo della squadra di Abate è l’undicesimo della Lazio in tredici gare di campionato. Il bilancio comprende anche due pareggi e nessuna sconfitta.
Il Torino, intanto, è arrivato a cinque partite consecutive senza vittorie. Il club ha comunque confermato Abate.
La corsa scudetto con Inter e Roma
A inizio stagione la Lazio non era considerata una squadra destinata a giocarsi lo scudetto ai vertici della classifica. Con il passare delle settimane cresce però il numero di persone che crede nella possibilità per Taylor e compagni di arrivare fino in fondo.
La prospettiva è quella di contendere il tricolore all’Inter e alla Roma, entrambe coinvolte nella lotta in cima alla classifica.