Inter, gruppi organizzati fuori dallo stadio per solidarietà ai laziali
Foto Proietto
Dopo la trasferta di questa sera contro la Cremonese, la Lazio sarà impegnata in casa per la prova generale di Coppa Italia contro l'Inter: la squadra di Sarri affronterà i nerazzurri il prossimo sabato sul fronte del campionato, a soli tre giorni dall'attesa finale. In occasione della sfida di Serie A contro l'Inter il tifo organizzato ha svelato la propria posizione a riguardo: i tifosi non entreranno all'Olimpico, ma sosteranno la squadra a Ponte Milvio.