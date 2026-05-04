Inter, gruppi organizzati fuori dallo stadio per solidarietà ai laziali

Ginevra Sforza /
Foto Proietto
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Dopo la trasferta di questa sera contro la Cremonese, la Lazio sarà impegnata in casa per la prova generale di Coppa Italia contro l'Inter: la squadra di Sarri affronterà i nerazzurri il prossimo sabato sul fronte del campionato, a soli tre giorni dall'attesa finale. In occasione della sfida di Serie A contro l'Inter il tifo organizzato ha svelato la propria posizione a riguardo: i tifosi non entreranno all'Olimpico, ma sosteranno la squadra a Ponte Milvio.

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Il post del tifo organizzato

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