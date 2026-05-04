Ufficiale: Lazio in Supercoppa Italiana, il pass arriva grazie allo scudetto dell'Inter

La conquista dello scudetto da parte dell'Inter regala alla Lazio una certezza matematica: la partecipazione alla prossima Supercoppa Italiana. Indipendentemente da come finirà la finale di Coppa Italia all'Olimpico, i biancocelesti hanno già in tasca il pass per la competizione. Un traguardo prestigioso che garantisce visibilità internazionale e un importante introito economico per le casse del club.

Due formule, un unico risultato: la Lazio c'è

Resta ancora da sciogliere il nodo sul format della competizione, ma per la Lazio non cambia nulla. Se la Lega Serie A confermerà la Final Four, i biancocelesti si qualificheranno come finalisti di Coppa Italia (insieme a Inter, la seconda e la terza classificata in Serie A). Se invece si dovesse tornare alla gara secca, la sfida sarebbe tra la vincitrice del campionato (l'Inter) e quella della Coppa Italia: essendo i nerazzurri già campioni d'Italia, il posto spetterebbe di diritto alla Lazio anche in caso di sconfitta in finale.

Un trofeo in più nel mirino

La certezza della qualificazione toglie pressione ma aggiunge fascino alla stagione. La Lazio potrà giocare la finale del 13 maggio con la serenità di chi ha già centrato un obiettivo importante, ma con la fame di chi vuole alzare il trofeo per presentarsi in Supercoppa da detentrice della Coppa Italia e non da "invitata". Il popolo laziale può già preparare le valigie: il prossimo anno ci sarà un altro trofeo per cui lottare.